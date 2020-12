Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl

SteinfurtSteinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Vereinsheim an der Bonifatiusstraße eingestiegen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie zwei Außenfenster einschlugen. Im Innern des Gebäudes randalierten die Täter. Sie zerschlugen Mobiliar, zogen Schubladen auf und kippten sie aus, zerschlugen Flaschen und traten eine weitere Tür ein. Ob die Täter etwas entwendeten, steht bislang noch nicht fest. Der Einbruch fand in der Zeit von Sonntag (13.12.), 14.00 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag (20.12.), 11.45 Uhr, statt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215 an die Polizei in Rheine.

