POL-HOL: Riskante Überholmanöver durch BMW auf der Landesstraße; Zeugen gesucht

Holzminden/Boffzen (ots)

Selbst Augenzeugen einer wilden Raserei wurden zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife am Montagnachmittag, als sie gegen 14.40 Uhr auf der L550 in Höhe Lüchtringen in Richtung Boffzen fuhren. Wenige Fahrzeuge vor ihnen zog auf der dortigen Geraden direkt über die Sperrfläche ein schwarzer BMW der 1er Reihe heraus und überholte mehrere Fahrzeuge in Richtung Boffzen. Für die Polizeibeamten war klar, dass der Fahrzeugführer (der Einfachheit halber ist hier nur die männl. Form aufgeführt) mit derartiger Fahrweise einer Kontrolle unterzogen werden musste. Sie nahmen unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten die Verfolgung auf. Bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 170km/h war eine gefahrlose Verfolgung dennoch nicht einfach. Zumindest Sichtkontakt hatten die Polizeibeamten bis in die Ortschaft Boffzen. Hier kam es im Bereich der Einmündung der L550 (Holzmindener Straße) auf die Bahnhofstraße mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu einigen gefährlichen Situationen, als der BMW links an der Verkehrsinsel vorbei auf die Bahnhofstraße in Richtung Boffzen einbog. Der Funkstreifenwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade kurz hinter dem Steinkrug und konnte zumindest einen Geländewagen wahrnehmen, der dem BMW entgegenkam. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Sollingstraße konnten die Beamten aufgrund der geraden Streckenführung wahrnehmen, wie der BMW wiederum links an einem vor der roten Ampel haltenden Fahrzeug vorbeiraste, um dann nach rechts in die Mühlengrube abzubiegen. Im Bereich des Unterdorfes konnten die Polizeibeamten den BMW dann abgestellt feststellen. Hier wurden jedoch bereits die Kennzeichen entfernt. Ein Fahrzeugführer konnte nicht angetroffen werden. Ermittlungen wurden eingeleitet. Zu den z. T. riskanten Überholmanövern sucht die Polizei natürlich Zeugen bzw. Fahrzeugführer, die möglicherweise selbst gefährdet wurden. Zudem fragt die Polizei, wer das Kennzeichen des schwarzen BMW abgelesen hat. Hinweise bitte an die Polizei in Holzminden unter 05531/9580.

