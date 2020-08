Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe (ots)

Durch riskantes Überholen gefährdete am Sonntagnachmittag ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen 62-jährigen Pkw-Lenker. Der 62-Jährige war gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße 3501 zwischen Ober- und Untergrombach unterwegs. In der dortigen 70er Zone wurde er, trotz Gegenverkehrs von dem Fahrer eines silbergrauen BMW mit hoher Geschwindigkeit überholt. Er musste daraufhin abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen. Auch der Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes musste ausweichen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Pkw-Fahrer die durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

