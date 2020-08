Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Reifen an Fahrzeugen zerstochen

Karlsruhe (ots)

An mindestens fünf Fahrzeugen wurden am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr die Reifen zerstochen. Die Pkw waren auf dem Parkplatz beim Philippsee abgestellt. An einem Fahrzeug wurden gar alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

