Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisierte Fahrradfahrer

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Sonntagabend stürzte eine alkoholisierte Fahrradfahrerin und wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Die 55-jährige Frau aus Bad Münder befuhr gegen 20:30 Uhr mit einem Pedelec die Straße "Vor dem Oberntore" in Richtung Wermuthstraße. Hier geriet sie ins Schlingern und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Bei der Gestürzten konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in eine Klinik. Sie brauchte nicht stationär im Krankenhaus verbleiben und konnte nach kurzer medizinischer Behandlung sowie der Entnahme einer Blutprobe wieder entlassen werden.

Bereits am Freitag (23.04.2021) wurde im Bredenbeekweg ein alkoholisierter Fahrradfahrer gestoppt, bevor dieser stürzen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 52-jährigen Mann aus Bad Münder kurz vor 19.00 Uhr einen Wert von über 2,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr".

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr wurde in der Echternstraße ein 46-jähriger Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Bei dem in Wennigsen / Region Hannover gemeldeten Mann besteht der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein Urintest verlief positiv auf THC-haltige Substanzen. Eine Überprüfung ergab zusätzlich, dass das sogenannte Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert ist. Am E-Scooter befand sich ein ungültiges Versicherungskennzeichen vom vergangenen Versicherungsjahr.

