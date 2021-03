Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberischer Diebstahl führt zu zwei verletzten Angestellten

Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots)

Am Mittwoch, den 10.03.2021 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelladen im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Auf frischer Tat konnte der 32-jährige Beschuldigte mit gefüllten Taschen beim Verlassen des Kassenbereiches ertappt werden. Bei seiner anschließenden Flucht sprang dieser über eine Kassenabsperrung, wobei diese nicht unerheblich beschädigt wurde. Durch mehrere Angestellte konnte der Flüchtige letztendlich festgehalten werden. Dabei schlug er um sich und verletzte zwei Angestellte leicht. In den Jackentaschen des 32-Jährigen konnten USB-Sticks und mehrere, kleine Flaschen Jägermeister im Gesamtwert von etwa 100 EUR aufgefunden werden. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren wegen eines Räuberischen Diebstahls eingeleitet.

