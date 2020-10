Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche zünden Anhänger an

Ludwigshafen (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche verursachten vermutlich am Mittwoch (21.10.2020) ein Feuer auf einem Pkw-Anhänger in der Bergmannstraße. Gegen 17.40 Uhr beobachte eine aufmerksame Zeugin, wie zwei Jugendliche eine Zigarettenkippe in einen eine Pkw-Anhänger mit Plane warfen. Als die beiden Jugendliche bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Durch die Zigarettenkippe wurde die Plane des Anhängers in Brand gesetzt. Anwohner löschten das Feuer anschließend selbstständig. Die männlichen Jugendlichen waren circa 13 Jahre alt, hatten kurze dunkle Haare. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

