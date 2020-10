Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angesprochen und beklaut

Ludwigshafen (ots)

Einer 44-Jährigen wurden am Dienstag (20.10.2020) ein Smartphone und Ausweisdokumente aus der Jackentasche gestohlen. Die Frau befand sich gegen 15.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter am Rathausplatz, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Anschließend verschwand die Unbekannte wieder. Als die 44-Jährige das Geschäft wieder verließ, bemerkte sie das Fehlen der Gegenstände. Die Diebin war circa 1,60m groß und trug einen schwarzen Dutt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell