Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnhausbrand in Zemmer-Rodt

Zemmer-Rodt (ots)

Am späten Nachmittag des 29.03.2020 geriet ein Mehrfamilienhaus in Zemmer-Rodt in Vollbrand. Nach erster Einschätzung entstand ein Gebäudeschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die im Haus befindlichen Personen brachten sich selbständig rechtzeitig in Sicherheit, es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminaldirektion Trier übernommen, diese dauern an. Neben Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei, waren ca. 80 Angehörige örtlicher und umliegender Feuerwehren im Einsatz.

