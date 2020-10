Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Erdkabel aus Rohbau in Ganderkesee entwendet

Delmenhorst (ots)

Mehrere bereits verlegte Meter Erdkabel wurden in der Zeit von Dienstag, den 13. Oktober 2020, gegen 19.00 Uhr, bis Mittwoch, den 14. Oktober 2020, gegen 09.00 Uhr, durch bislang Unbekannte von einem Rohbau in der Schierbroker Straße in der Gemeinde Ganderkesee entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-0 entgegen.

