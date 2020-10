POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Landkreis Wesermarsch: Diverses Diebesgut bei Einbruch entwendet +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Unbekannte Täter brachen gewaltsam am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Berne ein.

Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Es wurde diverses Diebesgut entwendet u.a. Leergut und Bekleidung.

Abschließend flüchteten die Täter in Unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

