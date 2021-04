Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrtsunfall

Aalen (ots)

Bopfingen: Vorfahrtsunfall

Ein 63-jähriger Dacia-Fahrer wollte am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr von der L2221 auf Höhe Sechtenhausen in die L1060 einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Lkw-Fahrer der von Kerkingen in Richtung Nördlingen auf der L1060 unterwegs war. Der 63-Jährige wurde durch den Lkw abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. In Folge der Kollision verletzte er sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 000 Euro. Der Dacia konnte nicht mehr weiterfahren und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

