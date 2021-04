Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Unfall in Kreisverkehr

Eine 38-jährige Opel-Fahrerin wollte am Dienstagvormittag gegen 10:30 in einen Kreisverkehr in der Rottalstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 55-jährigen VW-Fahrer, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wollte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer von der Bibersfelder Straße nach links in die Rottalstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Citroen-Fahrers. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 35-Jährige mit einem Lkw im Anschluss gegen eine Straßenlaterne fuhr. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell