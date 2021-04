Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall auf Landstraße

Aalen (ots)

Eschach: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:05 Uhr auf der L1157 zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Landstraße von Eschach in Richtung Göggingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Sattelzugfahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell