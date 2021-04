Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Vandalismus

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Montag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr einen Gartenzaun am Rathausplatz. In der Folge entfernte er sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Bartholomä: Glätteunfälle

Auf der L1165 kam am Dienstag zwischen Lauterburg und Bartholomä eine 30-jährige mit ihrem Seat von der schneebedeckten Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanken. Am Pkw waren Sommerreifen montiert. Bei dem Unfall, der sich gegen 7.45 Uhr ereignete, entstand rund 13.000 Euro Schaden. Der Seat musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Bereits gegen 7.30 Uhr kam eine 25-Jährige im gleichen Streckenabschnitt mit ihrem VW von der Fahrbahn ab und stieß ebenfalls gegen die Schutzplanken. An ihrem Caddy entstand rund 3000 Euro Schaden.

Neresheim: Glätteunfall

Ein 29-Jährige befuhr am Dienstag gegen 7.15 Uhr die B466 in Richtung Ohmenheim. Dabei kam sie von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. An ihrem Toyota entstand etwa 3000 Euro Schaden.

Ellwangen: Vandalismus

Vermutlich mehrere Täter rissen in der Nacht auf Dienstag zwei Verkehrsschilder in der Jagststraße am Bahnübergang in Schrezheim aus der Verankerung. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell