Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz nach Streit in Asylunterkunft - Einbruch - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Heftige Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Mit mehreren Streifen musste die Polizei am Ostermontag in die Asylunterkunft im Heuweg ausrücken. Gegen 12:50 Uhr verständige ein Security-Mitarbeiter die Beamten, da es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es am Mittag zunächst zum Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 20-Jährigen kam, in dessen Verlauf die beiden Männer u.a. mit Stöcken aufeinander einschlugen. Als weitere Personen hinzukamen und Steine auf ihre Kontrahenten warfen, drohte die Situation endgültig zu eskalieren. Die Ordnungshüter konnten die Streithähne trennen und die Lage beruhigen. Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen wurden leicht verletzt, der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Einbruch in Kinderhaus

Mitarbeiterinnen des Kinderhauses in der Straße Im Sämann stellten am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr im Kinderhaus einen älteren Mann fest, der sich offenbar unberechtigt Zutritt verschafft hatte. Als dieser die Frauen erblickte, verließ er das Gebäude und fuhr mit einem weißen Transporter davon. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Kasse entwendet und die Räumlichkeiten teilweise beschmutzt. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen-Rohrbronn: Auto überschlagen

Großes Glück hatte ein 41 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11:40 Uhr auf der L 1140 zwischen Winterbach und Rohrbronn. Der Mann fuhr mit seinem Nissan die Landesstraße in Richtung Rohrbronn entlang, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw zweimal und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Autofahrer blieb beim Unfall gänzlich unverletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Aspach: Vorrang missachtet

Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 20.15 Uhr die L 1115 aus Richtung Mundelsheim in Richtung Backnang. Als er bei Großaspach nach links in die Backnanger Straße (K 1833) einbog, missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Opel-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. Die beiden Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Backnang: Betrunkener Autofahrer flüchtete

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Sonntag gegen 19 Uhr in der Karlstraße einen Verkehrsunfall. Der 37-jährige Hyundai-Fahrer fuhr dort gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen. Er stieg nach dem Vorfall zunächst aus seinem Auto aus, schaute sich das Schadensausmaß an und flüchtete anschließend. Weil Zeugen den Vorfall beobachteten, konnte der Unfallverursacher von der Polizei alsbald ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Althütte: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr rückte am Montagmorgen gegen 6 Uhr zu einem Löscheinsatz in den Gerstenäckerweg aus. Dort hatte auf einem Gartengrundstück ein Holzstapel Feuer gefangen. Dieses wurde vermutlich durch Funkenflug einer dort in Betrieb befindlichen Feuerschale verursacht. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz.

Fellbach: Zu schnell abgebogen

Ein 33-jähriger Fahrer eines Audi A5 bog am Montagabend gegen 17.30 Uhr von der Rommelshauser Straße nach rechts in die Bühlstraße ein. Beim Beschleunigen verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum und eine Straßenlaterne. Ein im Unfallfahrzeug mitfahrendes 5-jähriges Kind wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell