POL-WE: Motorradfahrer verletzt + Gegen Laternenmast geprallt + Diebe nehmen Reifensätze und Ladekabel + Einbruch im Clara-Schumann-Weg + Verdächtige Person könnte Einbrecher gewesen sein

Bad Vilbel: Motorradfahrer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Frankfurter Straße zu einem Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem PKW. Der aus Bad Vilbel stammende, 38-jährige Biker war um kurz vor 15 Uhr unterwegs in Richtung Parkstraße, als in Höhe des Klaus-Havenstein-Weges ein blauer Opel, an dessen Steuer eine 81-jährige Frau aus Bad Vilbel saß, aus Richtung Fahrbahnrand losfuhr und das Kraftrad erfasste. Der Motorradfahrer wurde mitsamt seiner Maschine gegen einen, am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden, weißen Ford geschleudert und erlitt Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Zeugen des Geschehenen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Gegen Laternenmast geprallt

Am späten Donnerstagabend ist gegen 23.30 Uhr in der Friedberger Straße am Ortseingang von Dortelweil ein schwarzer Skoda gegen einen Laternenmast geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls war der Mast aus dem Boden gerissen- und das Auto erheblich demoliert worden. Die Fahrzeugführerin, eine 52-jährige Frau aus Karben, zog sich Verletzungen zu. Bad Vilbeler Polizisten hatten den Unfall bei ihrer Streifenfahrt beobachten können und waren so schnell zur Stelle. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Karbenerin ins Krankenhaus. Da einiges darauf hindeutete, dass die Frau unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen war, wurde dort eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten erst einmal sicher.

Rosbach v.d.H.: Diebe nehmen Reifensätze und Ladekabel

Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch, 6 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Dieselstraße verschafft. Dort montierten sie an mehreren Wagen ganze Radsätze ab und entnahmen aus Elektrofahrzeugen die darin befindlichen Ladekabel. Mit ihrer Beute suchten sie schließlich unerkannt das Weite. Die Friedberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Der Abtransport des Diebesgutes muss aufgrund Art und Umfang mit einem Kraftfahrzeug durchgeführt worden sein.

Der Wert der entwendeten Teile beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

Bad Vilbel: Einbruch im Clara-Schumann-Weg

Einbrecher machten sich am Donnerstag an einem Reihenhaus im Clara-Schumann-Weg zu schaffen. Zwischen 9.30 Uhr und 21.30 Uhr hatten die Unbekannten eine Terrassenscheibe eingeschlagen und waren so ins Haus gelangt, welches sie anschließend nach Wertsachen durchsuchten. Da die Spurensicherung am Tatort Blutspuren feststellte, gehen die Ermittler davon aus, dass (einer) der Täter sich bei Tatausführung geschnitten haben dürfte. Schließlich

Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wem sind Personen mit Schnittverletzungen an den Händen begegnet? Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg, Tel: 06031/6010.

Bad Vilbel: Verdächtige Person könnte Einbrecher gewesen sein

In ein Reihenhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße im Ortsteil Dortelweil ist ein Unbekannter am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr eingestiegen. Um hineinzugelangen hatte der Einbrecher zuvor ein Fenster aufgehebelt und dann die Räumlichkeiten nach Brauchbarem durchwühlt. Allem Anschein nach war der Unbekannte bei der Tatausführung gestört worden, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Zeugen berichteten gegen 19.45 Uhr von einem Verdächtigen, der sich aus Richtung Tatort in Richtung Konrad-Adenauer-Allee entfernt haben soll. Dieser wird als junger Mann im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren beschrieben. Er soll etwa 180 cm groß sein, braune, kurze Haare und eine normale Statur haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose. Angaben zur Identität der verdächtigen Person sowie anderweitige, sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Friedberg, Tel. 06031/6010.

