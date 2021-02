Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Außenspiegel abgetreten ++ in Lagerhalle eingebrochen ++ Parkplatzrempler

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- Außenspiegel abgetreten

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (12.02.2021), 16:00 Uhr und Sonntag (14.02.2021), 14:30 Uhr machten sich Unbekannte an einem silbernen Volvo zu schaffen. Der V 40 parkte in der Wilhelmstraße gegenüber der dortigen Kirche. Offenbar traten die Vandalen den rechten Außenspiegel ab und hinterließen einen Schaden von 400 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg - in Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle im "Wehrheimer Hohlweg" brachen unbekannte Diebe ein. Zwischen dem 05.Februar 2021 und gestern (16.02.2021), 08:50 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle, indem sie eine Tür aufbrachen. Aus dem Lagerraum stahlen die Diebe eine Rüttelplatte, einen Grabenstampfer und ein Hochregalständer. Der Schaden wird mit 3.200 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Wehrheimer Hohlweg" aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Parkplatzrempler

Offenbar beim Rückwärtsfahren touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen geparkten weißen Daimler Sprinter. Der Daimler parkte auf dem Firmengelände in der Raiffeisenstraße, als der Unbekannte, um 16:23 Uhr, einen Schaden am Kotflügel hinten links hinterließ. Der Unfallfahrer flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

++Rückfragen zu diesen Pressemeldungen bitte unter der Tel.: (02771) 907-120 ++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell