Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Jöllenbecker Straße

Bielefeld (ots)

Am 12.01.2021, 15.46 Uhr, befuhr ein 81 jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld mit seinem PKW Mercedes Vito die Jöllenbecker Straße stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Lange Straße überquerte eine 86 jährige Bielefelderin fußläufig die Jöllenbecker Straße. Es kam zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer, bei der die Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der eingesetzte Notarzt wurde durch einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle verbracht. Nach Erstversorgung vor Ort erfolgte der Transport der verletzten Fußgängerin mittels Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache erfolgte der Einsatz eines Sachverständigen an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Jöllenbecker in beide Fahrtrichtungen bis ca. 17.40 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

