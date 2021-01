Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchdiebstähle aus Kraftfahrzeugen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede / Sieker / Mitte - Im Zeitraum von Sonntag, 10.01.2021, und Montag, 11.01.2021, ereigneten sich drei Einbruchdiebstähle, bei denen die Täter mit ihrem Diebesgut unerkannt entkommen konnten.

In der Westfalenstraße, Höhe der Straße Im Hagenbrock, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines Gütersloher Firmenwagen ein. Aus dem Innenraum des Ford Transit entwendeten sie ein hochwertiges Pedelec der Marke Bulls (Variante SIX50 + E FS 2) und einen Rucksack mit diversen Wertgegenständen. Der Melder, ein 26-jähriger Bielefelder, konnte den Tatzeitraum auf den 10.01.2021, 22:00 Uhr, und 11.01.2021, 08:00 Uhr, eingrenzen.

Des Weiteren brachte ein 56-jähriger Bielefelder am Montagnachmittag einen Einbruchsdiebstahl zur Anzeige. An seinem PKW, einem Renault Megane, hatten unbekannte Täter das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen. Dieser stand geparkt in der Detmolder Straße, Höhe Osningstraße. Aus dem Innenraum wurden eine Brille, ein mobiles Navigationssystem und eine Tasche entwendet. Der Tatzeitraum kann auf den 11.01.2021, zwischen 09:00 und 14:00 Uhr eingegrenzt werden.

Aus dem Audi A3 eines 28-jährigen Bielefelders entwendeten unbekannte Diebe eine Daunenjacke und eine Geldbörse samt Inhalt. Die Täter hatten die Beifahrerscheibe des PKW eingeschlagen, der in der Straße Altstädter Kirchplatz, Höhe Niedernstraße, abgestellt war. Der Tatzeitraum kann auf den 10.01.2021, 21:00 Uhr, und den 11.01.2021, 07:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei erinnert: Geben sie Dieben keine Chance und lassen sie ihre Wertsachen nicht in Kraftfahrzeugen zurück.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen zu den Tätern oder den Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

