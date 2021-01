Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe scheitern in Lebensmittelmarkt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup-

Ein Täter versuchte am Samstag, den 09.01.2021, in der Oldentruper Straße - nähe Potsdamer Straße- nach einem Ladendiebstahl aus einem Lebensmittelmarkt zu flüchten. Sein Begleiter scheiterte ebenfalls, jedoch gelang ihm die Flucht.

Gegen 17:50 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Einkaufmarktes an der Oldentruper Straße einen Kunden, der die Kasse passierte ohne die Ware, die er in seine Jacke gesteckt hatte, zu bezahlen. Im Ausgangsbereich stelle sie sich dem Mann in den Weg und hinderte ihn daran, den Markt zu verlassen. Der Dieb griff die Angestellte am Arm und wurde laut und aggressiv. Da die Mitarbeiterin ihn weiter an der Flucht hinderte, holte er seine Beute aus den Jackentaschen und legte sie in einen Mülleimer. Als weitere Mitarbeiter dazu traten, verhielt sich der 25-jährige Bielefelder schließlich ruhig. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ist eingeleitet.

Zur gleichen Zeit schob der Begleiter des Täters einen mit Taschen gefüllten Einkaufswagen aus den Lebensmittelmarkt. Als das akustische Signal der Diebstahlssicherung anschlug, begann der Mann schneller zu laufen. Mitarbeiter des Marktes nahmen sofort die Verfolgung auf. Als der Flüchtende seine Verfolger bemerkte, ließ er den Einkaufswagen zurück und rannte davon.

Der flüchtige Dieb war circa 180 cm groß, trug schwarzes krauses Haar und eine dunkle Daunenjacke.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

