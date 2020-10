Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Wallenhorst/Altkreis Wittlage: Thomas Termöllen neuer Kontaktbeamter der Polizei

Die Bramscher Polizei hat mit Thomas Termöllen seit Anfang Oktober einen Kontaktbeamten (KOB) im Einsatz. Was ist die Aufgabe eines KOB? Durch Kontaktpflege im Rahmen von Rad- und Fußstreifen ist es sein Ziel, durch polizeiliche Präsenz die Bürgernähe zu verbessern, lokale Sorgen und Nöte zu erfahren und auch Gefahrenquellen des öffentlichen Lebens zu ermitteln und zu beseitigen. Der 56-jährige Oberkommissar bringt für diese Tätgkeit eine langjährige Diensterfahrung mit und ist entsprechend regelmäßig per Fahrrad und zu Fuß in Bramsche, Wallenhorst und dem Altkreis Wittlage unterwegs. Er fungiert dabei als Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger, Behörden und sonstige Institutionen. Im Rahmen seiner vorrangig präventiven Tätigkeit möchte er durch aufklärende Gespräche beraten, schlichten und dazu beitragen, gegenseitiges Vertrauen weiter aufzubauen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist dabei der Bereich Bramsche-Hesepe mit der dazugehörigen Landesaufnahmebehörde. Herr Termöllen hat sein Büro im Polizeikommissariat Bramsche und ist unter 05461/91530-147, oder mobil unter 0152-9399144, erreichbar. Auch eine schriftliche Kontaktaufnahme ist unter service@pk-bramsche.polizei.niedersachsen.de möglich. Sprechen Sie ihn gerne an!

