POL-OS: Melle: Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Melle (ots)

Am Dienstagabend kam es im Ortsteil Wetter zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 19:55 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Melle mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine inklusive Anbaugerät die Meller Straße in Richtung Melle-Mitte. In Fahrtrichtung Bruchmühlen kam ihm ein 53-jähriger Mann aus Rödinghausen in seinem Opel Astra entgegen. In etwa auf Höhe der Krukumer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Anbaugerät am Heck des Traktors. Der Opelfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr mit technischen Mitteln aus seinem Astra befreit, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 22-jährige Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro, der Astra musste abgeschleppt werden. Die Meller Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis ca. 22 Uhr voll gesperrt. Augenzeugen berichteten von schwierigen Licht- und Sichtverhältnissen bei Nieselregen. Wie es genau zu dem Unfall im Begegnungsverkehr kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

