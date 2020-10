Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - VW Golf beschädigt

Quakenbrück (ots)

Auf dem Hof eines Wohnhauses in der Schulstraße, beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen weißen VW Golf. Der oder die Täter zerstörten zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 05.30 Uhr, die Heckscheibe des Pkw und beschmierten das Auto mit Farbe. Wer im Bereich Schulstraße/Am Sportplatz verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Quakenbrück zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05431/907760 entgegengenommen.

