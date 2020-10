Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Wallenhorst (ots)

In der Straße "Zum Sportplatz" geriet in der Nacht zu Dienstag ein Hochdachkombi ins Visier unbekannter Täter. Das Fahrzeug der Marke Fiat, Modell Doblo, stand auf dem Hof eines Zweifamilienhauses, als der oder die Täter zwischen Mitternacht und 06 Uhr eine Heckscheibe einschlugen und aus dem Inneren Werkzeug entwendeten. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Wallenhorst, Telefon 05407/857000.

