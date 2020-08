Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kleinkraftrad gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Von einem Privatgrundstück am Westfalenweg in Bückeburg ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Motorroller der Marke Keeway entwendet worden.

Der schwarze Roller war verschlossen und stand auf einem Einstellplatz mit eingerastetem Lenkradschloss.

Um an das Kleinkraftrad zu gelangen mussten die Diebe andere Gegenstände beiseite räumen.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Roller auf ein mitgebrachtes Fahrzeug verladen wurde.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell