Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Exhibitionist am Hafen Wiehagen - Schneller Ermittlungserfolg der Polizei

Nienburg (ots)

(BER) Am Dienstagnachmittag, 11.08.2020, gegen 15.00 Uhr wurden zwei Frauen am Mittellandkanal,in der Nähe des Hafens Wiehagen, von einem Exhibitionisten belästigt. Als die Frauen sich dagegen zur Wehr setzen wollten, schubste der Täter eine der beiden in den Kanal und flüchtete auf einem Motorroller. Am 06.08.2020 hatte sich in Obernkirchen An der Papenburg ein ähnlicher Sachverhalt zugetragen. Direkt nach der Tat wurde dabei ein Verdächtiger kontrolliert und die Personalien festgestellt. In Zusammenarbeit mit den Kollegen des Kommissariates Bückeburg konnte der damals als Fluchtfahrzeug genutzte Roller als identisches Fahrzeug von Wiehagen identifiziert werden. Ein weiterer Hinweis auf dieses Fahrzeug ergab sich aus den Daten zu einem Verkehrsunfall vom 29.07.2020. Die Beschreibung des Fluchtfahrzeuges am 11.08.2020 traf auch auf dieses Fahrzeug zu. Als Tatverdächtiger gilt ein 36-jähriger, umfangreich polizeibekannter Mann aus Stadthagen. Die Ermittlungen dauern an.

