Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Einladung zur Veranstaltung: Polizeischutz für die Demokratie - Polizei Niedersachsen stellt sich populistischen Herausforderungen

Nienburg (ots)

in den letzten Jahren ist der Zuspruch für Rechtspopulisten in Deutschland und Europa gestiegen. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen eine stärkere Polarisierung innerhalb der Gesellschaft wahr. Und die Geschichte zeigt, dass ein Leben in Demokratie und Freiheit nicht selbstverständlich ist.

Deshalb lädt die Polizeiakademie Niedersachsen am 15. November 2019 zur Auftaktveranstaltung "Polizeischutz für die Demokratie" ein. Es werden rund 300 Führungskräfte und Personalratsvertreter der Polizei Niedersachsen erwartet. Das neue polizeistrategische Ziel und Bildungsprojekt: "WIR bewahren unser freiheitlich- demokratisches Selbstverständnis und stärken unsere Widerstandskraft gegen demokratiegefährdende Erscheinungen", steht dabei im Vordergrund.

Ziel dieser Initiative ist es, die Thematik Demokratiefähigkeit und Demokratiekompetenz nicht nur im Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen, sondern darüber hinaus in dem gesamten Bildungssystem der Polizei Niedersachsen über die bereits bestehenden Inhalte hinaus weiter zu vertiefen, denn gerade unsere Demokratie bedarf des Schutzes und der Erhaltung durch die Polizei.

Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich am

Freitag, 15. November 2019, um 11:30 Uhr, in die Wandelhalle, Poststraße 2, 31542 Bad Nenndorf ein.

An diesem Tag macht die Polizei Niedersachsen gemeinsam - angefangen mit dem niedersächsischen Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, und über den Kreis der Führungskräfte hinaus im engen Zusammenwirken mit den Personalvertretungen und gewerkschaftlicher Unterstützung - deutlich, wofür sie steht. Diese Veranstaltung und auch die Wahl der Örtlichkeit ist kein Zufall, sondern bewusst gewählt. So steht Bad Nenndorf doch wie kaum ein anderer Ort in unserem Land für den Erfolg demokratischer Widerstandskraft.

