POL-OS: Osnabrück - Pedelecs gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag trieben in der Osnabrücker Innenstadt Fahrraddiebe ihr Unwesen und entwendeten zwei Pedelecs der Marke KTM. In der Schlossstraße, zwischen dem Schlosswall und der Kommenderiestraße, schlugen sie zwischen 10 und 11 Uhr zu und erbeuteten ein anthrazitfarbenes 28-Zoll-Fahrrad (Modell Power Sport 11), das vor einer dortigen Behörde abgestellt worden war. In der Lortzingstraße, Ecke Krahnstraße, nahmen die Diebe zwischen 19.50 und 23 Uhr ein mattgraues Pedelec mit. Das Zweirad verfügt über eine Satteltasche und war an einem Fahrradbügel angeschlossen, als es ins Visier der Diebe geriet. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Pedelecs erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-2215.

