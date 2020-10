Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Fahrradfahrer stießen zusammen

Fürstenau (ots)

Am Dienstagabend wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in die Fröhlkingstraße gerufen. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters waren zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg frontal kollidiert und hatten sich dabei verletzt. Ein 43-jähriger Fürstenauer befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Lingen, ihm kam ein 62-jähriger Fürstenauer entgegen. Beide Männer stürzten, der 62-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Unfallverursacher erlitt Abschürfungen und Prellungen, musste aber in kein Krankenhaus. Auf der Fröhlkingstraße befinden sich im Bereich der Unfallstelle auf beiden Seiten Radwege, der Leichtverletzte fuhr entgegengesetzt zur erlaubten Fahrtrichtung. Aufgrund des Regens und der Dunkelheit hatten sich die Männer trotz eingeschalteter Fahrradbeleuchtung übersehen.

