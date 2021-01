Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweimal in Kiosk am Jahnplatz eingebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Samstag, 09.02.2021, und zwischen Samstag und Montag, 11.01.2021, haben Einbrecher unter anderem Geld, Brötchen und Getränke aus einem Verkaufsladen am Jahnplatz - in Höhe der Einmündung Niederwall - gestohlen.

Ein Mitarbeiter des Kiosks hatte das Geschäft am Freitagabend verlassen und am Samstag gegen 09:15 Uhr eine umgestürzte Mülltonne vor dem Fenster des Geschäfts bemerkt. In dem Geschäftsraum erkannte er, dass circa 60 0,5 Liter Softdrinkflaschen gestohlen wurden und verständigte die Polizei. Zudem erbeuteten der oder die Einbrecher Bargeld.

Am Montagmorgen entdeckte der 51-Jährige gegen 09:50 Uhr, dass erneut einige Gegenstände fehlten. Zu den gestohlenen Sachen gehörten zwei Ladekabel, ein Router, ein Tele-Cash-Gerät, acht Bierflaschen und vier Brötchen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Einbrüchen und fragt, wer hat am vergangenen Wochenende zur Nachtzeit etwas Auffälliges im Bereich Jahnplatz und Niederwall beobachtet?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell