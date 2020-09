Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zündelnde Jugendliche in Jever konnten im Rahmen der Fahndung gestellt und an die Eltern übergeben werden

Jever (ots)

Aufmerksame Bürger meldeten am Mittwoch, gegen 20.15 h, drei Jugendliche, welche auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule in Jever in der Schützenhofstraße ein Feuer gelegt und sich anschließend in Richtung Schützenhof entfernt hätten. Der Sachverhalt traf zu.

Mittels einer Sprühdose mit Bremsreiniger hatten sie auf der Betonpflasterung des Schulhofes einen Brand gelegt, welcher jedoch keinen Schaden verursachte.

Im Schützenhofbusch konnten die Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren aufgegriffen werden. Dort hatten sie ebenfalls einen Brandbeschleuniger auf dem Erdreich aufgesprüht und entzündet. Da dort ebenfalls kein Schaden entstanden war, wurden die Jugendlichen der Wache zugeführt und nach einem ermahnenden Gespräch an die benachrichtigten Eltern übergeben.

Der Vorfall wurde aktenkundig festgehalten.

