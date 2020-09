Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Raub in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Mittwochabend, den 16.09.2020, wurde gegen 21.55 Uhr ein Angestellter einer Tankstelle in der Mühlenstraße Opfer eines Raubes.

Der Angestellte war nach Betriebsschluss mit seinem Fahrrad auf dem Wege in die Innenstadt, um bei einer dortigen Bank die Tageseinnahmen in den Nachttresor einzuwerfen.

Während der Fahrt dorthin wurde er von einem Täter vom Fahrrad herunter in eine Hecke geschubst. Der Täter durchsuchte den am Boden liegenden Mann und entwendete die Tageseinnahmen. Der Täter flüchtete anschließend zu einem abgestellten Pkw unbekannter Bauart, stieg in diesen ein und entfernte sich darin in Richtung stadtauswärts. Das Opfer blieb unverletzt.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet oder zur Tatzeit verdächtige Personen in der Mühlenstraße wahrgenommen haben, gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

