Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Jade Allee in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 14.09.2020, wurde in der Jade Allee Ecke Banter Deich auf dem dortigen Parkplatz im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein weißer Pkw Ford Focus aus dem Zulassungsbezirk Essen am Heck und am Kotflügel hinten rechts beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

