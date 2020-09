Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45359 E.-Frintrop: Ein 59-jähriger Oberhausener stürzte heute Morgen gegen 0:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Frintroper Straße zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Der Oberhausener war in Begleitung eines Freundes auf der Frintroper Straße in Richtung Oberhausen unterwegs. Zwischen dem Höhenweg und der Kühlstraße geriert der Mann mutmaßlich in die Schienen des ÖPNV und stürzte. Sein vorausfahrender Begleiter (57) hörte lediglich den Sturz und blieb augenblicklich stehen, um mit einer weiteren Zeugin (24) den Verletzten zu betreuen und Erste Hilfe zu leisteten. Die Verletzungen waren jedoch so schwerwiegend, dass sie durch einen Notarzt vor Ort behandelt werden mussten. Er wurde daraufhin in ein Essener Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Frintroper Straße vollständig gesperrt werden. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell