POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 08:30 Uhr

Backnang - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, missachtete eine 57-jährige Lenkerin eines Nissan an der Kreuzung der Industriestraße und der Stuttgarter Straße die Vorfahrt eines 30-jährigen Fahrers eines Audis und kollidierte mit diesem. Folgend fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Pkw weiter in die Industriestraße und touchierte einen geparkten Mercedes-Benz. Auch hiernach fuhr die Nissanlenkerin weiter und konnte durch Zeugen letztlich in der Maubacher Straße festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt. Durch die hinzugerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass die Dame unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Fellbach - Außenspiegel abgeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang Unbekannte in der Pestalozzistraße, Höhe der Hausnummer 100, die beiden Außenspiegel eines geparkten, grauen Opel Corsa angegangen, wobei der Rechte abgeschlagen wurde. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Fellbach unter Telefon 0711/5772-0 entgegen.

Fellbach - Reifen an Pkw beschädigt

Bereits zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag 16:00 Uhr haben bislang Unbekannte den Reifen eines in der Lämmlerstraße geparkten Toyota Yaris beschädigt, indem sie die Luft abgelassen haben. Während der polizeilichen Aufnahme wurde bekannt, dass es Anfang des Jahres zu einem gleichgelagerten Fall am selben Fahrzeug kam. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/5772-0 entgegen.

Kernen/Remstal - Unfallflucht

Ein in der Steigstraße geparkter Mercedes-Benz E300 wurde am Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken an der vorderen Stoßstange beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 3 000 Euro entstand. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter Telefon 0711/5772-0 entgegen.

Schorndorf - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein in der Baierecker Straße, Höhe Hausnummer 9, geparkter VW Passat wurde zwischen Samstag, 11:00 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer bei der Vorbeifahrt am Außenspiegel gestreift, wodurch dieser abgerissen wurde sowie ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier in Schorndorf unter Telefon 07181/204-0 entgegen.

Waiblingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen, 22:45 Uhr, überfuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi auf der Westtangente in Waiblingen eine Verkehrsinsel, beschädigte hierbei ein Straßenschild und fuhr weiter. Gleichzeitig verlor das Fahrzeug durch den Unfall Betriebsstoffe, wodurch es schnell ausfindig gemacht wurde. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

