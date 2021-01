Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in der Auestraße und am St.-Guido-Stifts-Platz (43, 42, 54/0601)

SpeyerSpeyer (ots)

06.01.2021

Am Mittwoch führte die Polizei zwischen 15:30 - 16:00 Uhr Fahrradkontrollen in der Auestraße durch. Bei geringem Fahrradfahreraufkommen konnten hier keine Verstöße festgestellt werden. Es wurden jedoch mehrere Bürgergespräche geführt, bei denen die Fahrradfahrer für ihr Verhalten (Tragen eines Helms, funktionstüchtige Beleuchtung) gelobt wurden. Im Rahmen der Kontrolle konnte weiterhin ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen festgestellt werden, mit welchem eine 47-jährige Frau aus Speyer unterwegs war. Gegen diese wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass sog. E-Scooter, die im öffentlichen Verkehrsraum betrieben werden, versichert sein und über eine allgemeine Betriebserlaubnis verfügen müssen.

Weitere Verkehrskontrollen führte die Polizei zwischen 18:50 - 20:00 Uhr am St.- Guido-Stifts-Platz durch. Hier kam es bei achtzehn kontrollierten Fahrzeugen zur Beanstandung von vier Gurtverstößen, zwei nicht mitgeführten Fahrzeugdokumenten, einem fehlenden Warndreieck sowie einem Beleuchtungsmangel. Insgesamt wurden drei Mängelberichte ausgestellt.

