POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruch in Pfarrheim

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

In der Nacht vom 04. auf 05.01.2021 wurde die Tür eines Pfarrheimes in der Kirchenstraße aufgehebelt. Im Innern verursachte(n) der oder die bislang unbekannte(n) Täter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde gemäß erster Ermittlungen nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

