Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Sachbeschädigung durch Feuer (FOTO)

Bild-Infos

Download

BeindersheimBeindersheim (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2020 bis zum 04.01.2021 wurde die für jedermann frei zugängliche Damentoilette des Friedhofes in Beindersheim beschädigt. Unbekannte Täter verbrannten die dortigen Papierhandtücher im Waschbecken, wodurch Rußanhaftungen an den Wänden entstanden. Zudem wurde anschließend die Toilette mit den Überresten der Handtücher verstopft. Darüber hinaus wurde der Seifenspender mittels Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. In den vergangenen Wochen kam es bereits zu gleichgelagerten Taten.

Rückfragen bitte an:

Julia Wißler

Polizeikommissarin



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

https://twitter.com/Polizei_FT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell