Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Murrhardt: Parkenden Pkw beim Vorbeifahren gestreift

Am Samstag gegen 17:30 befuhr die 60-jährige Fahrerin eines VW Golf die Eichendorffstraße in Fahrtrichtung Wiesenstraße. Dabei streifte sie infolge einer Unachtsamkeit den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Hyundai. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000.- Euro.

Waiblingen-Beinstein: brennender Holzstapel

Am Sonntag gegen 00:44 Uhr geriet ein auf einem Gartengrundstück im Bereich der Pfahlbühlstraße angelegter Holzstapel aus derzeit noch unbekannten Gründen in Brand. Die FFW Waiblingen war mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Weinstadt-Endersbach: Sinnloser Vandalismus, hoher Sachschaden

Am Sonntag gegen 01:21 Uhr kam es im Bereich der Beutelsbacher Straße zu zahlreichen Sachbeschädigungen an der Reinhold-Nägele-Realschule und Umgebung. Es wurden zwei Eingangstüren der Realschule beschädigt, ein Metallmülleimer herausgerissen und gegen eine Fensterscheibe geworfen. Weiterhin wurden mehrere Äste abgebrochen, mehrere Metallpoller aus der Bodenverankerung gerissen und auf dem danebenliegenden Skaterpark Glasscherben von zerbrochenen Flaschen verstreut. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000.- Euro. Vor Ort konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden. Eine Tatbeteiligung von diesen Personen muss aber noch geprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell