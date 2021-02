Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Nienburger fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitag, den 12.02.2021, gegen 21:55 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg auf der Vahlandstraße einen Ford Puma. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Nienburg gab gegenüber den Polizisten an, dass er keinen Führerschein besitzen würde. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die Hände des jungen Mannes auffällig zitterten und er wässrige, rötliche Augen hatte. Aus diesem Grund befragten sie ihn nach dem Konsum von Betäubungsmitteln. Der Nienburger bejahte die Frage und gab an am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Angaben des Mannes. Aufgrund dieser Tatsache ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Außerdem leiteten sie ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell