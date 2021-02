Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Unbekannte entwenden Kinderquads und Kettensägen

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Samstag, den 16.01.2021 bis Samstag, den 14.02.2021, wurden von einem Privatgrundstück in der Straße An der Stadtgrenze zwei Kinderquads und zwei Kettensägen entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, sich bei der Polizei in Nienburg, unter der Telefonnummer: 05021/9778-0 zu melden.

