Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Am vergangenen Freitag wurde gg. 10.00 Uhr einer 75jährigen Kundin in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße in Bückeburg während des Einkaufs das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Die Bückeburgerin hängte die Handtasche an ihren Einkaufswagen und hatte am Gemüsestand, so die Geschädigte bei der Anzeigenaufnahme, ihren Einkaufswagen mit Handtasche kurz aus den Augen gelassen. Dieser kurze Zeitraum reichte offensichtlich einem unbekannten Täter, der Seniorin die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden. In dem Portemonnaie befanden sich neben 100 Euro noch wichtige Ausweiskarten und die EC-Karte der Geschädigten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell