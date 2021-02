Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Telefonausfall bei der Polizei Stolzenau am Mittwoch, 17.02.2021

(KEM) Das Polizeikommissariat Stolzenau ist am 17.02.2021 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr telefonisch lediglich über den Polizeinotruf "110" sowie auch über die Polizeistation Uchte über die Amtsnummer (05763) 9449415 erreichbar. Hintergrund sind Arbeiten an der USV-Anlage, wobei USV die Unterbrechungsfreie Stromversorgung abkürzt. Die Anlage stellt im Störungsfall die Notfallversorgung von EDV-, Sicherheits- und Medizintechnik sicher. Im Anschluss an die Arbeiten kann wieder die gewohnte Amtsnummer der Polizei Stolzenau, Tel. (05761) 92060, genutzt werden.

