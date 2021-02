Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte stiehlt Schlitten

Bad Nenndorf (ots)

(jae.) Eine nicht alltägliche Anzeige erstattete ein Bad Nenndorfer am Vormittag des 11.02.2021. Der 48-jährige erschien in der hiesigen Dienststelle und meldete den Diebstahl seines Schlittens, welchen er vor dem REWE Markt für die Dauer seines Einkaufs an den dortigen Fahrradständern abgestellt habe. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen ergab, wurde die Tat von einer Videokamera aufgezeichnet.

Damit der Geschädigte seine Kinder weiterhin mit dem Schlitten zur Schule bringen kann, wird die Unbekannte aufgefordert, sich mit der Polizei Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen. Dass es sich möglicherweise um eine Verwechslung und keinen vorsätzlichen Diebstahl handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell