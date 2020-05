Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter schlugen Scheiben an zwei Pkw ein

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21. Mai) schlugen unbekannte Täter in Teveren die Scheibe der Fahrertür eines Pkw an der Straße Teverener Heide ein. Im Inneren des Fahrzeuges beschädigten sie die Armaturen und versuchten das Fahrzeug offensichtlich in Brand zu setzen.

In der Nacht zu Mittwoch (20. Mai) ist an der Straße Im Südkamp ebenfalls die Scheibe der Fahrertür eines Pkw eingeschlagen worden. Ob die Täter ins Fahrzeug eingedrungen sind, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

