Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 21.05.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg - Einbruch

Am 20.05.2020, gegen 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Elisabethstraße ein. Im Haus trafen sie auf die Bewohnerin und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Zur Täterbeschreibung kann lediglich Folgendes angegeben werden: - dunkle, kurze Haare - südländisches Erscheinungsbild, - dunkle Kleidung

Übach-Palenberg - Diebstahl eines Zweirades

Im Tatzeitraum 19.05.2020, 09:30 Uhr - 14:00 Uhr, wurde ein auf der Ludwigstraße abgestelltes Leichtkraftrad (Roller) der Marke "Peugeot" mit GK-Kennzeichen entwendet.

