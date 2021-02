Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke - Verkehrsunfall infolge Alkohol

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Freitagmorgen, 12.02.2021, gegen 03.00 Uhr verursachte eine 53-jährige Langenhägerin infolge Alkoholbeeinflussung einen Verkehrsunfall in Steimbke, OT Lichtenhorst. Sie befuhr mit ihrem PKW Dacia die Lichtenmoorer Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Steimbker Straße in Richtung Steimbke abzubiegen, wobei sie jedoch nach rechts von der Straße abkam. Hierbei kollidierte sie mit dem Straßennamensschild "Steimbker Straße" und kam auf dem zugeschneiten Grünstreifen mit ihrem nunmehr an der Front stark beschädigten PKW zum Stehen. Da die unfallnehmenden Beamten der Polizei Nienburg/Schaumburg starken Atemalkoholgeruch wahrnahmen, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,02 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten wurden. Der PKW musste abgeschleppt werden. Trotz der angezeigten Minus 16 Grad Celsius war lediglich leichter Frost am Fahrbahnrand festzustellen, sodass der Unfall nach den polizeilichen Erkenntnissen auf die Alkoholbeeinflussung zurückzuführen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell