Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 31.10.2020 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Billigheim: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Samstag, gegen 11.15 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die Landesstraße von Katzental in Richtung Billigheim. Unmittelbar vor Ortseingang Billigheim geriet einer der Zweiradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw Audi. Das Kraftrad kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der aus Limbach stammende, 70-jährige Motorradfahrer, erlitt schwere Verletzungen und ver-starb an der Unfallstelle. Der Audifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Landkreis Heilbronn

Eppingen: Pkw fährt gegen Baum, 2 Personen verletzt

Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker die Landesstraße von Ep-pingen in Richtung Kleingartach. Beim Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs, geriet er mit seinem Honda Civic zunächst nach rechts in einen Graben. Beim Gegenlenken kam das Fahrzeug dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr nach ca. 40 Metern in ein an-grenzendes Gartengrundstück. Dort stieß der Pkw gegen mehrere Bäume. Der 20-jährige und seine 17-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Kran-kenhaus verbracht. Ein zwischenzeitlich hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell