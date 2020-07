Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heckenbrand

Heinsberg-Grebben (ots)

Am 25. Juli (Samstag) stellen Anwohner der Albert-Schweitzer-Straße gegen 10 Uhr den Brand einer Tujahecke fest. Diese brannte in einer Länge von etwa 20 Metern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie die Hecke in Brand geriet, wird nun ermittelt.

